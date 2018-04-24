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"Highly Likely Welcome Back, или Пора домой!" Ну какой дурак поедет?! Проект был презентован накануне в Россотрудничестве. Название инициативы – "Highly Likely Welcome Back, или пора домой!" – не только прямо говорит о том, на кого она рассчитана, но и как бы показывает, какие у нас тонкие "тролли" есть в госструктуре, ведь словами "highly likely" пользовались британские власти при разбирательствах в деле отравления Сергей Скрипаля.
18.04.2018
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СМС от МЧС – недостаточно. Власти Москвы не извлекли уроки стихии В минувшую субботу, 21 апреля, в Московском регионе прошел ураган, в результате которого погибли два человека и более десяти пострадали. Городские власти вновь пообещали бороться со стихией. Меры этой борьбы, по мнению экспертов, стали заметнее, но по-прежнему являются недостаточными для того, чтобы избежать жертв.
23.04.2018
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Новости
24.04.2018 13:59 Мск (15:59 Екб)
политика | В России | В бывшем СССР
Председатель армянской диаспоры: "Отношения между Арменией и Россией никогда не будут плохими"
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Никол Пашинян, протесты, Армения (2018) | Фото: armeniasputnik.am

Смена власти в Армении никак не повлияет на отношения закавказской республики с Российской Федераций. Как рассказал Накануне.RU председатель армянской диаспоры "Ани-Армения" Масис Назарян, недовольство жителей республики вызывал один человек – премьер-министр, оно было связано именно с тем, что главой кабмина стал бывший президент.
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"Не знаю, что они [власти страны] в будущем будут делать, но вряд ли они будут Конституцию менять", - отметил он.

Кроме того, по мнению Масиса Назаряна, беспочвенны опасения по поводу того, будто Армения может сменить пророссийский курс на прозападный:

"У нас российские базы стоят, ни одного антироссийского лозунга не было. Вчера лидер оппозиции [Никол Пашинян] самый первый перед народом встал и сказал: "Вот, самой первой нас поздравила Мария Захарова, мы прочитали её послание, то, что она в своём Фэйсбуке написала". Думаю, что отношения между Россией и Арменией никогда не будут плохими".

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24.04.2018 13:59 Мск | информационная служба Накануне.RU
15:59 Екб


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Председатель армянской диаспоры: "Отношения между Арменией и Россией никогда не будут плохими"
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