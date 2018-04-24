Председатель армянской диаспоры: "Отношения между Арменией и Россией никогда не будут плохими"

Смена власти в Армении никак не повлияет на отношения закавказской республики с Российской Федераций. Как рассказал Накануне.RU председатель армянской диаспоры "Ани-Армения" Масис Назарян, недовольство жителей республики вызывал один человек – премьер-министр, оно было связано именно с тем, что главой кабмина стал бывший президент.

"Не знаю, что они [власти страны] в будущем будут делать, но вряд ли они будут Конституцию менять", - отметил он.

Кроме того, по мнению Масиса Назаряна, беспочвенны опасения по поводу того, будто Армения может сменить пророссийский курс на прозападный:

"У нас российские базы стоят, ни одного антироссийского лозунга не было. Вчера лидер оппозиции [Никол Пашинян] самый первый перед народом встал и сказал: "Вот, самой первой нас поздравила Мария Захарова, мы прочитали её послание, то, что она в своём Фэйсбуке написала". Думаю, что отношения между Россией и Арменией никогда не будут плохими".