Песков сравнил санкции США против "Русала" с экономическим рейдерством

Заявления о возможности снятия санкций с "Русала" пока носят гипотетический характер, а действия США сравнимы с экономическим рейдерством, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Я бы был весьма сдержан (по поводу ожиданий по снятию санкций), потому что эти заявления носят абсолютно гипотетический характер, очевидно, что принятые решения весьма больно бьют по потребителям продукции компании различных континентов, и весьма очевидно, что эти потребители задаются вопросом, с какой стати им нести убытки и испытывать чрезвычайные трудности", - сказал Песков.

По его словам, "мы по-прежнему считаем эти санкции незаконными, мы считаем это фактически в отношении отдельно взятой компании действиями, сравнимыми с экономическим рейдерством". Песком отметил, что пока трудно судить, "насколько состоятельны и последовательны в своем подходе наши американские визави", передает РИА Новости.

Напомним, под санкции США в начале апреля попали связанные с Дерипаской компании "Русал", En+ Group, ГАЗ, "Базовый элемент".

США продлили до 23 октября период, в течение которого американские граждане и компании в рамках санкций против "Русала" должны завершить все контракты и прекратить взаимодействие с компанией. Первоначально срок был установлен до 5 июня. Кроме того, сообщалось, что США могут и вовсе снять санкции с "Русала", если Олег Дерипаска откажется от контроля над компанией.