В Госдуму внесен проект о создании аналогов "Сколково" в регионах

В Госдуму внесены поправки в закон об инновационном центре "Сколково", которые снимают территориальные ограничения работы проекта. После принятия закона тиражировать модель инноцентра смогут региональные научно-технологические центры, передает корреспондент Накануне.RU.

Проект, внесенный Правительством, предусматривает, что статус участника проекта может быть присвоен юридическому лицу вне зависимости от его местоположения на территории России. В законопроекте предлагается реализовать модель привлечения региональных операторов на территории субъектов. Оператор будет работать по соглашению о совместной реализации проекта с управляющей компанией.

Законопроектом предлагается снять ограничения по возможным направлениям исследовательской деятельности.