МЧС: Из-за непогоды на дорогах Свердловской области сохраняется сложная обстановка

Сотрудники МЧС призывают свердловчан к бдительности и повешенной внимательности на дорогах в связи с ухудшением погодных условий. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС региона, сейчас на дорогах сохранятся сложная обстановка из-за большого количества осадков в виде мокрого снега и дождя.

В целях безопасности сотрудники МЧС рекомендуют отказаться от дальних поездок и призывают автовладельцев "быть на чеку" во время движения. Также в ведомстве предостерегают о том, что из-за сильных осадков возможны перебои в подаче электроэнергии.

Наибольшее количество осадков ожидается в ближайшее время в городе Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Ирбите, а также в Тавдинском, Талицком и Туринском городских округах.

В ведомстве отмечают, что ожидаемые осадки могут повлечь увеличение водности рек юга и востока Свердловской области. Однако угрозы подтопления жилых домов нет.

По данным гидрометцентра, в Свердловской области на 25 апреля температура воздуха днем поднимется до +9 градусов, местами ожидаются умеренные осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь. В четверг, 26 апреля, - преимущественно без осадков, а к выходным в регионе снова выпадет мокрый снег с дождем, также возможно появление гололедицы.