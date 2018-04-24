Глава Нижнего Тагила поздравил Николая Карполя с присвоением звания Героя Труда России

Глава Нижнего Тагила Сергей Носов поздравил Николая Карполя с присвоением звания Героя Труда России.

Напомним, что указом президента России Владимира Путина заслуженному тренеру СССР, заслуженному тренеру РФ, главному тренеру женского волейбольного клуба "Уралочка", вице-президенту всероссийской федерации волейбола Николаю Васильевичу Карполю присвоено высокое звание Героя Труда Российской Федерации.

"Николай Карполь – легенда спорта, самый успешный и титулованный тренер в истории советского и российского волейбола, дважды был признан лучшим тренером мира. Тагильчане считают Николая Карполя своим земляком, всегда активно следили за успехами "Уралочки", поддерживали и гордились ее многочисленными победами. И в этом заслуга выдающегося тренера", - цитирует слова Носова пресс-служба муниципалитета Нижнего Тагила.

Глава города от своего имени и от имени горожан поздравил почетного гражданина Нижнего Тагила Николая Карполя с заслуженной наградой и пожелал крепкого здоровья и новых побед.