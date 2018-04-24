В Челябинской области школьника будут судить за попытку сбыта наркотиков

В Челябинской области 17-летний школьник предстанет перед судом за покушение на приготовление к сбыту наркотических средств, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, в феврале обвиняемый получил посылку, содержащую наркотические и психотропные средства, массой более 59 гр. После получения посылки он был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ. В квартире школьника были изъяты весы и фасовочный материал для изготовления разовых доз наркотиков и реализации через "закладки".

Вину в совершении преступления обвиняемый признал в полном объеме.