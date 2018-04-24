Якоб объяснил несогласие с УФАС "как обычный житель города"

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб прокомментирован Накануне.RU претензии к нему со стороны управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области (УФАС) в части жалоб со стороны предпринимателей на схему размещения нестационарных торговых объектов на 2017–2018 годы.

"Этот процесс все-таки должен как-то регулироваться, - отметил сити-менеджер. - Невозможно в городе расставлять нестационарные объекты, кому как это видится. В нашем положении [об объектах нестационарной торговли] сказано, что городская комиссия не принимает заявки [от предпринимателей] для того, чтобы исключить возможность установки таких объектов на газонах, инженерных сетях, в арках жилых зданий, у входов в метрополитен. На мой взгляд, абсолютно нормально, когда мы заранее говорим предпринимателю: "не подавай заявку, нельзя сюда ставить". Но, по мнению УФАС, размещать [нестационарные объекты] можно где угодно. Мне такая позиция непонятна даже как жителю Екатеринбурга, который родился в этом городе".

Напомним, УФАС обратилось в арбитражный суд с просьбой привлечь главу администрации Екатеринбурга к административной ответственности. Антимонопольная служба выступила на стороне предпринимателей города, от которых поступили жалобы на запреты размещения нестационарных объектов торговли.