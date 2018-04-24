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Приговор по новому делу уральского экс-прокурора Карпова вынесут 28 апреля
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Алексей Карпов, экс-прокурор, суд (2018) | Фото: Накануне.RU

В Ленинском районном суде закончились прения сторон по делу уральского экс-прокурора Алексея Карпова.

Гособвинение запросило для него 13 лет по новому эпизоду, а после сложения с ныне отбываемым 20-летним сроком - суммарно 25 лет лишения свободы, а также штраф в 1 млн руб. Карпов вину не признал, при этом от последнего слова отказался.

Оглашение приговора назначено на 28 апреля, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, экс-прокурор, уже осужденный за убийства к 20 годам "строгача", обвиняется в покушении на организацию устранения своего бывшего сообщника - Александра Бабусенкова.

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24.04.2018 12:18 Мск | Екатеринбург | Вероника Борзова
14:18 Екб


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Приговор по новому делу уральского экс-прокурора Карпова вынесут 28 апреля
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