Приговор по новому делу уральского экс-прокурора Карпова вынесут 28 апреля

В Ленинском районном суде закончились прения сторон по делу уральского экс-прокурора Алексея Карпова.

Гособвинение запросило для него 13 лет по новому эпизоду, а после сложения с ныне отбываемым 20-летним сроком - суммарно 25 лет лишения свободы, а также штраф в 1 млн руб. Карпов вину не признал, при этом от последнего слова отказался.

Оглашение приговора назначено на 28 апреля, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, экс-прокурор, уже осужденный за убийства к 20 годам "строгача", обвиняется в покушении на организацию устранения своего бывшего сообщника - Александра Бабусенкова.