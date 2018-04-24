В ЕТК заявили, что управляющие компании Екатеринбурга срывают испытания тепловых сетей

В Екатеринбургской теплосетевой компании заявили, что некоторые управляющие компании срывают испытания тепловых сетей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЕТК, к ним поступают обращения от жителей об отключении отопления в домах Кировского и Октябрьского районов уральской столицы.

"Отопление отключают организации ЖКО (УК, ТСЖ и т.п.). В указанных районах идут испытания тепловых сетей повышенной температурой теплоносителя (горячей воды). Процесс проведения испытаний обсуждался на совещаниях с участием управляющих компаний и администрации города, все пояснения представители УК получили, возражений не высказали. Температура во внутридомовых системах в период испытаний не поднимается выше "зимних" параметров - в батареях квартир не более 85 градусов", - сообщили в пресс-службе.

Там пояснили, что по методике проведения температурных испытаний, предусмотренной правилами эксплуатации тепловых сетей, они проводятся при включенных системах отопления.

"УК тепло отключают, тем самым нарушая расчетные параметры теплосистем и препятствуя проведению испытаний, обязательных при подготовке сетей к следующему отопительному сезону. В результате жители жалуются на холод в квартирах, а специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании не могут качественно провести температурные испытания. Кроме того, из-за нарушения расчетных режимов затянется процесс подключения горячего водоснабжения и отключенного управляющими компаниями тепла", - добавили в ЕТК.