Полиция Краснодарского края проводит служебную проверку инцидента с "дракой полицейских" из-за алкоголя

Полиция Краснодарского края проводит служебную проверку в отношении сотрудницы ОВД, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Проверка проводится по факту размещения в Сети видеоролика, на котором нетрезвая пара, представившаяся сотрудниками правоохранительных органов, устроила драку в магазине, получив отказ в продаже им алкоголя.

"По выявленному видеоролику в сети Интернет руководством ГУ МВД России по Краснодарскому краю назначено проведение служебной проверки в отношении сотрудницы ОВД. Известно, что другой участник видеоролика не является действующим сотрудником полиции", - говорится в сообщении.

Если информация о произошедшем инциденте подтвердится, то сотрудница будет привлечена к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения, подчеркнули в ведомстве. Также к дисциплинарной ответственности будет привлечен её непосредственный руководитель.