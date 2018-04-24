СМИ: Вывозить мусор в Подмосковье будут компании "Ростеха" и сына Чайки

В Подмосковье выбрали компании, которые займутся вывозом и обработкой мусора. По итогам конкурса около 60% мусора в Московской области будет вывозить "РТ-инвест", дочерняя компания "Ростеха". Кроме того, этим будет заниматься и организация, подконтрольная сыну Генепрокурора Юрия Чайки.

Для участия в конкурсе было подано 14 заявок, однако на торги допустили семь компаний, пишут "Ведомости" со ссылкой на представителя министерства экологии Московской области.

Оператор выбран в каждом из семи кластеров региона, который поделен по территориальному признаку: Алексинский, Воскресенский, Каширский, Ногинский, Рузский, Сергиево-Посадский, Чеховский.

Контракты с операторами будут заключены на 10 лет. Структуры "РТ-инвеста" получили право на сбор, перевозку, переработку и утилизацию мусора в Сергиево-Посадском, Каширском и Рузском кластерах. Выигранные "РТ-инвестом" контракты оценивают в 109,1 миллиарда рублей. Самый дорогой из них - в Сергиево-Посадском кластере - оценивают в 44, 67 миллиарда рублей.

Сбором мусора на северо-восточном направлении (Ногинский кластер) будет заниматься компания "Хартия", которая принадлежит сыну генпрокурора Юрия Чайки – Игорю. Сумма контракта – 34,9 млрд рублей. Представитель компании объясняет выбор этого направления тем, что "Хартия" уже занимается вывозом мусора в двух округах Москвы – Северо-Восточном и Восточном.

Воскресенский кластер достался "СПМ Долгопрудный". Компания "МСК-НТ" предпринимателя Игоря Черемского займется мусором Чеховского кластера (сумма контракта - 17,05 миллиарда рублей), а ООО "Экопромсервис" отошел Алексинский кластер (договор на 7,88 миллиарда рублей).

За последние несколько лет в Подмосковье закрыли 24 мусорных полигона. Всего в регионе осталось 15 полигонов, которые принимают как областной мусор, так и московский. Жители Московской области около полугода назад начали массово протестовать против завоза на оставшиеся полигоны отходов, которые ранее размещали на закрытых полигонах.

В марте жители подмосковных городов начали массовые протесты против действующей системы по обращению с отходами. Митинги проходят в Волоколамске, Клине, Коломне, Дмитрове, Серпухове и других городах.

Ситуация с протестами обострилась, когда после выброса свалочного газа в больницу в Волоколамске с подозрением на отравление попали более 50 детей и взрослых.