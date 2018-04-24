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"Highly Likely Welcome Back, или Пора домой!" Ну какой дурак поедет?! Проект был презентован накануне в Россотрудничестве. Название инициативы – "Highly Likely Welcome Back, или пора домой!" – не только прямо говорит о том, на кого она рассчитана, но и как бы показывает, какие у нас тонкие "тролли" есть в госструктуре, ведь словами "highly likely" пользовались британские власти при разбирательствах в деле отравления Сергей Скрипаля.
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от издателя  |  комментариев: 7


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23.04.2018
происшествия ;  | комментариев: 1
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Новости
24.04.2018 11:28 Мск (13:28 Екб)
общество | В России
Россияне продолжают экономить. "Свободных денег" у домохозяйств стало больше
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рубли, деньги (2015) | Фото: gazetafinansowa.net

В марте текущего года объем свободных денег в среднестатическом российском домохозяйстве достиг размера в 20 200 руб., а среднегодовое значение Индекса свободных денег с учетом данных первого квартала составляет 19 500 руб., подсчитали в исследовательском холдинге "Ромир".

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Индекс свободных денег рассчитывается как разница между доходами домохозяйства и затратами на необходимые товары и услуги. Средние доходы домохозяйств определяют на основе собственных расчетов Ромир и Росстата.

Кривая индекса продолжает свой рост уже второй месяц подряд. Среднегодовое значение в 19 500 руб.- это самый высокий показатель на все годы наблюдений.

Однако несмотря на рост количества свободных денег, покупательская способность домохозяйств снижается. В "Ромире" оценили покупательскую способность в расчете на среднюю цену шоколадного яйца Kinder Surprise: при текущей цене на детское шоколадное лакомство на все свободные деньги в этом году можно приобрести 315 яиц. Даже в прошлом году этот показатель был выше – 346 штук. Но самой высокой покупательской способностью, выраженной в шоколадных яйцах, свободные деньги россиян обладали в благополучные 2012 и 2013 годы – тогда на все свободные деньги можно было бы покупать по 397 яиц ежемесячно.

Как сообщало Накануне.RU, количество россиян, имеющих сбережения, за год сократилось до 48%.

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24.04.2018 11:28 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
13:28 Екб


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Россияне продолжают экономить. "Свободных денег" у домохозяйств стало больше
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