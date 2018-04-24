Россияне продолжают экономить. "Свободных денег" у домохозяйств стало больше

В марте текущего года объем свободных денег в среднестатическом российском домохозяйстве достиг размера в 20 200 руб., а среднегодовое значение Индекса свободных денег с учетом данных первого квартала составляет 19 500 руб., подсчитали в исследовательском холдинге "Ромир".

Индекс свободных денег рассчитывается как разница между доходами домохозяйства и затратами на необходимые товары и услуги. Средние доходы домохозяйств определяют на основе собственных расчетов Ромир и Росстата.

Кривая индекса продолжает свой рост уже второй месяц подряд. Среднегодовое значение в 19 500 руб.- это самый высокий показатель на все годы наблюдений.

Однако несмотря на рост количества свободных денег, покупательская способность домохозяйств снижается. В "Ромире" оценили покупательскую способность в расчете на среднюю цену шоколадного яйца Kinder Surprise: при текущей цене на детское шоколадное лакомство на все свободные деньги в этом году можно приобрести 315 яиц. Даже в прошлом году этот показатель был выше – 346 штук. Но самой высокой покупательской способностью, выраженной в шоколадных яйцах, свободные деньги россиян обладали в благополучные 2012 и 2013 годы – тогда на все свободные деньги можно было бы покупать по 397 яиц ежемесячно.

Как сообщало Накануне.RU, количество россиян, имеющих сбережения, за год сократилось до 48%.