Избитый на выборах президента в Москве активист КПРФ "продолжает бороться за жизнь"

Телеграм-канал "Красная Москва" опубликовал фотографию активиста Ивана Егорова, избитого в день выборов президента России. Сообщается, что Егоров продолжает бороться за жизнь, пережил операцию на ноге и пневмонию, однако у него снова поднялась температура.

Напомним, что в Москве на выборах 18 марта активист КПРФ, член Территориальной избирательной комиссии с правом совещательного голоса якобы нашёл неопечатанный КОИБ на участке 667 и потребовал ручного пересчета.

"После этого председатель территориальной избирательной комиссии на этом участке стал угрожать Егорову, а когда мужчина вышел с участка, на него напали. Полиция, по его словам, разбежалась. В результате Егоров получил открытый перелом большеберцовой кости со смещением", - сообщала пресс-служба МГК КПРФ.

Егорова доставили в Институт скорой помощи им. Склифосовского, где ему была сделана операция. Врачи утверждали, что на восстановление понадобится около трёх месяцев.

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос в Генпрокуратуру и МВД с требованием разобраться в ситуации. В КПРФ также утверждают, что через два дня к активисту в больничную палату пришли полицейские и якобы склоняли его написать заявление, что травму ему нанесли из хулиганских побуждений без тяжкого вреда здоровью.