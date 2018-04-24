Мутко: все тестовые матчи на стадионах ЧМ-2018 удались

Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что все тестовые матчи на стадионах чемпионата мира по футболу 2018 года удались.

"Можно сказать, что все тестовые матчи удались, решены задачи, которые мы ставили. Есть еще вопросы: транспортные планы, доставка болельщиков на стадионы. Порой транспортные планы не доводятся до населения. Нам необходимо обратить на это внимание", - приводит слова Мутко Р-Спорт.

Чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах страны.

Как сообщало Накануне.RU, в начале апреля обновленный к ЧМ стадион "Екатеринбург Арена" принял первый матч, в котором местный "Урал" сыграл вничью с казанским "Рубином".