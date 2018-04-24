Мутко: все тестовые матчи на стадионах ЧМ-2018 удались

Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что все тестовые матчи на стадионах чемпионата мира по футболу 2018 года удались.
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"Можно сказать, что все тестовые матчи удались, решены задачи, которые мы ставили. Есть еще вопросы: транспортные планы, доставка болельщиков на стадионы. Порой транспортные планы не доводятся до населения. Нам необходимо обратить на это внимание", - приводит слова Мутко Р-Спорт.
Чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах страны.
Как сообщало Накануне.RU, в начале апреля обновленный к ЧМ стадион "Екатеринбург Арена" принял первый матч, в котором местный "Урал" сыграл вничью с казанским "Рубином".