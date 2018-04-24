Дорожники заплатят круглую сумму за плохую уборку дорог в Екатеринбурге

Суд оштрафовал МБУ "Кировский ДЭУ" на 100 тыс. руб. за нарушения при уборке снега. В январе этого года сотрудники ГИБДД установили серьезные нарушения на дублере Сибирского тракта: на проезжей части образовались снежные валы, которые стали угрозой дорожной безопасности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда.

Кроме того, рабочие не приняли никаких мер по ограничению движения или устранению снежных валов. Сотрудники ГИБДД в ходе проверок состояния дорог составили протокол об административном правонарушении.

Кировский районный суд Екатеринбурга назначил МБУ "Кировский ДЭУ" наказание в виде штрафа в 100 тыс. руб. Ответчик подал апелляцию, однако Свердловский областной суд оставил решение без изменения.

Отметим, что ранее Свердловская ГИБДД уже критиковала работу дорожников. Сотрудники ГИБДД заявляли, что плохие дорожные условия, а также несвоевременная уборка снега становятся причинами возникновения каждого второго ДТП.