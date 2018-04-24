Прокурор Мегиона якобы избил соседку из-за ссоры с его женой

Югорчанка написала заявление на прокурора Мегиона Дмитрия Тарасова, передает корреспондент Накануне.RU.

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По некоторым данным, 12 апреля автор заявления поссорилась с женой главы городской прокуратуры из-за уборки мусора на лестничной площадке. Позже тот якобы ворвался в квартиру соседки и несколько раз ударил ее по голове, после чего "случайно" наступил на десятимесячную дочь югорчанки. Ребенку сейчас требуется медицинская помощь.

"Проводится проверка по заявлению жительницы города Мегиона о неправомерных действиях прокурора города в отношении нее", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

В пресс-службе прокуратуры ХМАО Накануне.RU сообщили, что ведомство тоже начало проверку.