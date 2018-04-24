В Москве адвокат пришел в суд и съел материалы дела

Адвоката, съевшего материалы дела, оштрафовали на 50 тысяч рублей и отправили лечиться от наркомании.

Как сообщает РИА Новости, защитник пришел в мировой суд, попросил для ознакомления материалы административного дела своей доверительницы, а затем съел протокол направления на медицинское освидетельствование и чек алкотестера.

Кунцевский суд Москвы признал Максима Бушина виновным по части 1 статьи 294 УК РФ (воспрепятствование осуществлению правосудия) и назначил наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Также суд возложил на него обязанность пройти лечение от наркомании и медицинскую реабилитацию.

Дело было рассмотрено в особом порядке - подсудимый полностью признал вину.