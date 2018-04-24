Три рыбака дрейфуют на оторвавшейся льдине в Красноярском водохранилище

Спасатели ищут трех рыбаков, которых в Красноярском водохранилище унесло оторвавшейся льдиной, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Хакасии.

Инцидент произошел в Боградском районе республики, на акватории Знаменского залива Красноярского водохранилища.

Сообщение о происшествии поступило в 13.30 местного времени из ЕДДС Краснотуранского района Красноярского края, куда позвонили сами рыбаки.

"На место происшествия незамедлительно выехали из Абакана спасатели Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России, сотрудники госинспекции по маломерным судам и оперативная группа ГУ МЧС России по Хакасии", - говорится в сообщении.

Также на поиски и спасение рыбаков выдвинулись спасатели Краснотуранской станции спасения. Также сообщается, что готовится к вылету вертолет Ми-8 МЧС России, базирующийся в Абакане.