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"Проблем в области еще достаточно". Губернатор Зауралья отчитался перед депутатами областной думы
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полпредство, совещание по вопросам национальной безопасности на территории УрФО, Алексей Кокорин (2018) | Фото: Накануне.RU

В прошлом году в Курганской области рост промышленного производства составил 102,1%, было отгружено продукции более чем на 119 млрд руб. Объем валовой продукции, произведенной агропромышленным комплексом региона, вырос на 5,3% и составил около 47 млрд руб. Основные итоги развития Зауралья за прошлый год губернатор Алексей Кокорин озвучил в своем отчете о деятельности правительства региона на заседании Курганской областной думы 24 апреля, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона.

Говоря об основных тенденциях социально-экономического положения Зауралья в прошлом году, Кокорин отметил, что развитие региона характеризуется положительной динамикой, продолжают расти показатели промышленного и сельскохозяйственного производства, преодолеваем спад в строительстве, стабилизировалась ситуация в розничной торговле.

Губернатор проинформировал о реализации ряда крупных инвестиционных проектов в регионе, в том числе запуске производства лекарственных средств на ООО "Велфарм", оцинкованных металлоконструкций на базе ШЗМК, продукции завода "Буровые установки Кургана", литейного производства "Пульсатор", открытии предприятия "УралПрофиль".

Общий объем государственной поддержки агропромышленного комплекса в 2017 году составил 1,2 млрд руб., инвестиции - более 2 млрд руб., построено 5 зерноочистительно-сушильных комплексов, введено 2 зернохранилища, приобретено 887 голов племенного молодняка крупного рогатого скота, 1 тыс. 57 единиц техники и оборудования. По производству зерна на душу населения область вошла в первую десятку субъектов по России.

Также глава региона проинформировал, что в марте этого года Далматово и Варгаши получили статус территорий опережающего социально-экономического развития. 5 апреля в Минэкономразвития России одобрена еще одна заявка на создание ТОСЭР по городу Катайску.

Проведенная работа позволила обеспечить рост собственных доходов. "Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета за 2017 год составили, 23 млрд 248 млн руб., в том числе областного 18 млрд руб. Рост к 2016 году на 7,3% обеспечен по всем основным доходным источникам", - сказал Кокорин.

Глава Зауралья подчеркнул, что задача по росту собственных доходов и обеспечению консолидированного бюджета остается приоритетной и в этом году. Бюджет региона остается социально ориентированным.

"Консолидированный бюджет Курганской области, по-прежнему, является социально направленным, расходы на социально-культурные цели составили 30 млрд руб. или 72% от общего объема бюджета. Общий объем расходов областного бюджета на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований за 2017 год превысил 13 млрд руб.", - сказал он.

Также губернатор акцентировал внимание на выполнении регионом обязательств по адресной социальной поддержке граждан, мерах по привлечению в регион врачей, ремонту образовательных и спортивных учреждений.

"Конечно, существующих проблем в области еще достаточно, и мы все это прекрасно понимаем, - сказал Кокорин, завершая выступление. - Вопросы, которые нужно решать, законодательная и исполнительная власть может решать только совместно. Хочу отметить, что мы вышли в завершающую стадию согласования Стратегии развития Курганской области до 2030 года в федеральных министерствах России. Цель для правительства Курганской области определена — это "Создание эффективной экономики, способствующей развитию человеческого капитала".

После доклада глава Зауралья ответил на вопросы руководителей парламентских фракций и депутатов Курганской областной думы о возможностях наполнения бюджета, оптимизации муниципальных образований, подготовке кадров для промышленных предприятий и другим темам.

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24.04.2018 10:45 Мск | Курган | информационная служба Накануне.RU
12:45 Екб


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"Проблем в области еще достаточно". Губернатор Зауралья отчитался перед депутатами областной думы
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