Югорчане чаще всего обращаются к омбудсмену для защиты своих социальных прав

Жители Ханты-Мансийского автономного округа чаще всего жалуются уполномоченному по правам человека на исполнение уголовно процессуального и уголовно-исполнительного законодательства. Отчет омбудсмена о работе в 2017 г. будет представлен на заседании Думы ХМАО, передает корреспондент Накануне.RU.

В тройку популярных обращений также вошли вопросы жилищного права, следует из отчета. Появились жалобы по вопросам исполнительного производства, но нет обращений по вопросам избирательных прав граждан.

В почте уполномоченного по правам человека в Югре в 2017 г. насчитывалось 2 157 обращений, что в 1,4 раза больше числа обращений, поступивших в 2016 г. Из них 1 554 – по вопросам реализации прав человека, включая жалобы на действия (бездействие) или решения различных органов власти, организаций и (или) решения их должностных лиц, и 603 - обращения за консультационной помощью.

Наибольший удельный вес - 47% по-прежнему составляют обращения по вопросам реализации социальных прав (на жилище, на охрану здоровья, жилищно-коммунальные услуги, пенсионное обеспечение, социальная поддержка, гарантии коренных малочисленных народов Севера, военнослужащих и их семей и другие социальные права). 15% обращений приходится на вопросы реализации личных прав граждан, 10% - жалобы на соблюдение гарантий прав человека в местах принудительного содержания.

В течение трех лет наименьший показатель жалоб от общего количества поступивших обращений приходится на политические права (1 %), культурные права (3 %) и экономические права (3 %).