В Екатеринбурге пройдут публичные слушания об изменениях в устав города

Сегодня на заседании Екатеринбургской городской думы большинством голосов было принято решение о назначении публичных слушаний по изменениям в устав муниципалитета, связанных с новой схемой проведения выборов мэра областной столицы, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, что с принятием областного закона глава Екатеринбурга будет избираться депутатами местной думы из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией. Слушания пройдут 11 мая этого года в 14.00 по адресу улица Студенческая, 3 (центр культуры "Урал").

Таким образом, депутаты вплотную подошли к тому, чтобы собрать мнения горожан, в том числе и по тому вопросу, быть или не быть в Екатеринбурге прямым выборам мэра. Впрочем, результаты этого "паблисити" будут носить лишь рекомендательный характер.