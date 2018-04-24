Гособвинитель запросил для уральского экс-прокурора Карпова 13 лет по новому эпизоду

Гособвинитель запросил по новому эпизоду, за который судят уральского экс-прокурора Алексея Карпова, 13 лет лишения свободы, после сложения сроков, с учетом различных обстоятельств - суммарно 25 лет, а также штраф в 1 млн руб. Об этом гособвинение заявило сегодня в ходе очередного судебного заседания, передает корреспондент Накануне.RU.

Карпов ранее уже был осужден за заказные убийства к 20 годам "строгача", теперь его судят за покушение на организацию убийства своего же сообщника Александра Бабусенкова. Несмотря на то, что эпизод, как считает следствие, имел место в 2012 году, прокуратура в 2017 году отменила постановление об отказе в возбуждении дела по нему по вновь открывшимся обстоятельствам - показания дал "выживший" тогда и в настоящее время тоже отбывающий крупный срок Бабусенков.

В ходе сегодняшнего заседания Карпов дал показания, по его словам, встречи с Дмитрием Бушмакиным и Алексеем Савосиным, на которой он якобы давал инструкции по убийству Бабусенкова, не было. А документы Бабусенкова, телефон и билет, переданные "в доказательство" устранения "жертвы", он якобы не получал. Со слов Карпова, Бушмакин получил от него 2 млн 325тыс. руб. на развитие бизнеса, позже Карпов отправил два требования на возврат денег. Как заявил подсудимый, убийство он не заказывал. По словам адвоката обвиняемого, неизвестно, сколько ещё раз изменит свои показания Бушмакин.

Ранее свидетели по новому эпизоду заявили, что обвиняемый отдавал "приказ" на убийство.

Заседание по делу Карпова продолжается, возможно, сегодня ему огласят приговор.