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Челябинский аэропорт после реконструкции сможет получить III категорию ИКАО
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аэропорт Челябинск (2012) | Фото:gubernator74.ru

Губернатору Челябинской области Борису Дубровскому доложили о развитии челябинского аэропорта в рамках подготовки объекта к предстоящим саммитам ШОС и БРИКС в 2020 году, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.
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Губернатор отметил, что развитие аэропорта продолжится и после саммитов.

"Екатеринбург, вероятнее всего, выиграет заявку на проведение "Экспо-2025" (они сейчас над этим активно работают), и Челябинская область интегрирована в эту заявку. Челябинск тоже будет принимать и размещать гостей. Поэтому развитие аэропорта и аэродромного комплекса – это стратегическая задача. Такие знаковые политические мероприятия мирового уровня дают импульс к дальнейшему развитию", - подчеркнул он.

аэропорт Челябинск(2012)|Фото:gubernator74.ru

Председатель совета директоров "AEON Corporation" Роман Троценко рассказал, что первый этап реконструкции предполагает возведение здания терминала внутренних линий, площадью 16,4 тысячи квадратных метров.

"Разместится он слева от существующего здания международных линий. Терминал будет оснащен четырьмя телескопическими трапами, рядом будет построена новая привокзальная площадь. Пропускная способность составит 2,5 млн пассажиров в год, при пиковой нагрузке – свыше одной тысячи пассажиров в час. Проектирование терминала завершено, и 16 апреля получено положительное заключение Главгосэкспертизы. В настоящее время объявлены торги по выбору генподрядчика. В июне 2018 года будут подведены итоги, подписан с победителем договор на строительство", - сообщил он.

Терминал начнут строить в 2018 году, а его сдача в эксплуатацию запланирована на четвертый квартал 2019 года.

аэропорт, ШОС, Челябинск,(2018)|Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Планируется расширение взлетно-посадочной полосы для разворотного круга. Проект реконструкции перрона готов, передан в Главгосэкпертизу, в июне ожидается решение.

В настоящий момент в аэропорту функционируют только 16 из 28 стоянок для самолетов. После реконструкции перрона будут построены 38 площадок под размещение воздушных судов. Документы также переданы в Главгосэкспертизу.

Планируется, что после реконструкции челябинский аэропорт будет получать третью категорию международной авиационной организации ИКАО. Это даст челябинскому аэропорту право принимать в любое время года и при любой погоде любые воздушные суда.

"Третью категорию, кроме "Шереметьево", «"Домодедово" (Москва) и "Пулково" (Санкт-Петербург), на сегодняшний день не имеет ни один аэропорт страны. К примеру, екатеринбургский аэропорт "Кольцово" не имеет даже второй категории – у него первая. Все эти работы реально завершить до 2020 года", – отметил Роман Троценко.

Инвестиции, которые будут вложены в развития аэропорта, превысят 10 млрд рублей.

Другие новости по темам: аэропорт, реконструкция, ШОС, Борис Дубровский,
24.04.2018 11:00 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU
13:00 Екб


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Челябинский аэропорт после реконструкции сможет получить III категорию ИКАО
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