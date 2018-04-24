Якоб: Без победы на ЭКСПО строительство метро в Екатеринбурге невозможно

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб заявил депутатам гордумы о том, что в случае победы областной столицы в конкурсе на проведение ЭКСПО, будет обеспечено финансирование строительства западной ветки метрополитена из федерального бюджета.

"Если голосование сложится не в нашу пользу, то по срокам строительства ничего сказать не могу, - сказал Якоб. - Без финансирования любое решение в этом вопросе можно рассматривать как авантюру. Без федеральной целевой программы начинать такую стройку крайне опасно".

Напомним, строительство второй ветки метро в Екатеринбурге под большим вопросом многие годы. Ранее заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Белышев обещал, что новые направления подземки появятся обязательно, и ЭКСПО лишь ускорит этот процесс. Аналогичную мысль высказывал и губернатор региона Евгений Куйвашев, который, по его словам, ни на минуту не перестает искать инвесторов проекта.