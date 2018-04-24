"Пермь-36" станет музеем-заповедником

В рамках рабочей встречи губернатор Прикамья Максим Решетников и советник главы государства, председатель совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов обсудили сохранение в крае памяти о жертвах политических репрессий, передает корреспондент Накануне.RU.

"Это наша история, мы стараемся сохранить ее. Еще до принятия в 2015 г. концепции программы государственной политики в крае проходили подобные мероприятия. Часть из них посвящена сохранению музея истории политических репрессий "Пермь-36". Посещение музея востребовано как жителями края, так и его гостями: каждый год музей посещают десятки тысяч человек. Сейчас мы ведем переговоры по приданию ему статуса музея-заповедника", - сказал губернатор.

Федотов поблагодарил Решетникова за сохранение как героических, так и трагических страниц нашей истории. Он предложил провести в крае одно из следующих выездных заседаний совета по развитию гражданского общества и правам человека, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

"Мне бы хотелось, чтобы все посмотрели, как здесь решаются социальные вопросы, и познакомились с предварительными результатами участия региона в пилотном проекте "Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Пермском крае"", - сказал Федотов.

Напомним, сегодня под председательством Федотова состоится заседание межведомственной рабочей группы по реализации концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий.