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"Highly Likely Welcome Back, или Пора домой!" Ну какой дурак поедет?! Проект был презентован накануне в Россотрудничестве. Название инициативы – "Highly Likely Welcome Back, или пора домой!" – не только прямо говорит о том, на кого она рассчитана, но и как бы показывает, какие у нас тонкие "тролли" есть в госструктуре, ведь словами "highly likely" пользовались британские власти при разбирательствах в деле отравления Сергей Скрипаля.
18.04.2018
от издателя  |  комментариев: 7


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23.04.2018
происшествия ;  | комментариев: 1
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Новости
24.04.2018 10:47 Мск (12:47 Екб)
общество | Центральный ФО
Собянин 17 мая ответит на вопросы москвичей
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Мэр Москвы Сергей Собянин (2014) | Фото:Правительство Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин 17 мая в прямом эфире ответит на вопросы москвичей.

"17 мая буду в прямом эфире на телеканале "ТВ Центр", - написал столичный градоначальник в Twitter, призвав жителей задавать интересующие вопросы с помощью формы на странице официального портала правительства города.

"Нужно лишь указать имя, адрес электронной почты и тему, которая вас интересует. Каждый желающий, помимо текста, может отправить Мэру Москвы видеовопрос", - уточнили в свою очередь в мэрии.

Прямая трансляция состоится в эфире телеканала 17 мая в 20.00.

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24.04.2018 10:47 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
12:47 Екб


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Собянин 17 мая ответит на вопросы москвичей
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