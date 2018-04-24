Собянин 17 мая ответит на вопросы москвичей

Мэр Москвы Сергей Собянин 17 мая в прямом эфире ответит на вопросы москвичей.

"17 мая буду в прямом эфире на телеканале "ТВ Центр", - написал столичный градоначальник в Twitter, призвав жителей задавать интересующие вопросы с помощью формы на странице официального портала правительства города.

"Нужно лишь указать имя, адрес электронной почты и тему, которая вас интересует. Каждый желающий, помимо текста, может отправить Мэру Москвы видеовопрос", - уточнили в свою очередь в мэрии.

Прямая трансляция состоится в эфире телеканала 17 мая в 20.00.