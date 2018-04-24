Россия получила ответы Великобритании по "делу Скрипаля"

В постпредстве России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) получили ответы британской стороны по "делу Скрипаля".

Как сообщили "Интерфаксу" в постпредств, российской стороне необходимо время, чтобы их проанализировать.

На прошлой неделе постпред Великобритании при ОЗХО Питер Уилсон заявил, что Лондон до 23 апреля даст ответы на все вопросы, поставленные Москвой по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Он напомнил, что "13 апреля Российская Федерация передала Великобритании список вопросов и настояла на срочности, запросив ответ не позднее 17 апреля".