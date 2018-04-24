СКР возбудил еще два уголовных дела после обстрелов ВСУ территории Донбасса

СК России возбудил еще два уголовных дела по факту применения запрещенных средств и методов ведения войны военнослужащими ВСУ в Донбассе, сообщила Накануне.RU официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Отмечается, что 19 апреля украинские силовики произвели снайперский обстрел по территории между контрольно-пропускным пунктом ДНР "Александровка" и контрольно-пропускным пунктом, расположенным в районе населенного пункта Марьинка.

"В результате обстрела ранения получили не участвующие в вооруженном конфликте мирные жители – две женщины и один мужчина, которые намеревались попасть на территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.

Кроме того, 22 апреля военнослужащие ВСУ произвели прицельные обстрелы объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями, в Докучаевске и поселке городского типа Зайцево города Горловки. В результате обстрелов погиб один мирный житель, еще один получил ранения.

Как подчеркнула Петренко, действия украинских силовиков грубо нарушают Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандума к нему, положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительного протокола II к ней.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступлений, а также лица, причастные к их совершению.