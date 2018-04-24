В Магнитогорске специалисты центра пластической хирургии получили сроки в колонии за смерть пациентки

В Магнитогорске осуждены директор и врач-анастезиолог ООО "Центр пластической хирургии" за оказание услуг ненадлежащего качества, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В мае 2012 года врачи провели операцию на основании неполного обследования пациентки. В связи с отсутствием разрешения на использование наркотических препаратов выбрали ингаляторный наркоз, что привело к смерти молодой женщины от шока тяжелой степени, вызванного анестезией при проведении ей хирургического вмешательства.

Суд приговорил обвиняемых к 2 годам в колонии общего режима. Также им запрещено заниматься деятельностью, связанной с оказанием медицинской помощи или медицинских услуг, на 3 года с момента отбытия основного вида наказания.