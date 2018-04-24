Начальник ГУ лесами Челябинской области получил представление за нарушения в сфере охраны лесов от пожаров

На Южном Урале природоохранной прокуратурой выявлены нарушения законодательства в сфере охраны лесов от пожаров в деятельности главного управления лесами и подведомственных ему лесничествах, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В регионе в течение нескольких лет складывается негативная ситуация с лесными пожарами.

При этом укомплектованность средствами предупреждения и тушения лесных пожаров по области в целом составляет 104 % от предусмотренного планами тушения лесных пожаров. Однако имеет место недостаточное укомплектование пожарно-наблюдательных вышек и мачт, пожарных машин, лесопожарных тракторов, ранцевых лесных огнетушителей, погонных метров пожарных рукавов, лопат.

Управление лесами инициировало передачу пожарной техники и пожарного инвентаря пожарно-химических станций ОСБУ "Центр пожаротушения и охраны леса Челябинской области" в лесничества для выполнения работ по охране лесов, но работа так и не завершена.

В связи с этим в адрес начальника управления лесами внесено представление об устранении причин и условий, способствующих нарушениям законодательства.