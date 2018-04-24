Следующая церемония вручения "Оскара" состоится 24 февраля 2019 года

Очередная церемония вручения кинопремии "Оскар" состоится 24 февраля 2019 года в театре Dolby в Лос-Анджелесе. Об этом объявила Американская академия киноискусств.

Отбор претендентов на "Оскар" начнется 7 января 2019 года и завершится 14 января. Номинанты будут объявлены 22 января. После этого члены Американской академии киноискусств приступят ко второму этапу голосования, призванному определить лауреатов "Оскара". Этот финальный раунд борьбы откроется 12 февраля и завершится 19 февраля, передает ТАСС.

Напомним, в этом году в главной номинации - "Лучший фильм" - победу одержала картина "Форма воды". Лучшим режиссером стал снявший ее Гильермо дель Торо.