Житель Среднего Урала взыскал с администрации более 70 тысяч рублей за яму на дороге

Житель Нижнего Тагила взыскал с администрации города более 76 тыс. руб. за яму на дороге, из-за которой попал в ДТП.

В июле прошлого года мужчина на своем автомобиле попал в дорожную яму на улице Попова в Нижнем Тагиле. ДТП произошло при плохих погодных условиях: шел дождь, яма была залита водой, а ограждений и предупреждающих знаков около нее не было.

Автомобиль получил значительные повреждения, стоимость ремонта составила 71 тыс. 893 руб.

"Мужчина обратился в Ленинский районный суд Нижнего Тагила с иском к администрации города, в котором просил взыскать ущерб, причиненный в результате ДТП, в размере 71 тыс. 893 руб., расходы по определению стоимости восстановительного ремонта – 5 тыс. руб., расходы по оплате государственной пошлины – 2 тыс. 357 руб.", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда.

Суд пришел к решению взыскать в пользу истца денежную сумму в размере 76 тыс. 893 руб.

Представитель ответчика попытался обжаловать решение, но Свердловский областной суд согласился с решением суда первой инстанции и оставил его без изменения.

Отметим, что недавно екатеринбуржец подал иск в суд на дорожников, в результате бездействия которых, как считает мужчина, он попал в аварию в 2014 году. Екатеринбуржец угодил в яму на велосипеде и был доставлен в больницу с серьезными травмами. Теперь мужчина требует взыскать с дорожников 1 млн руб. в качестве компенсации морального вреда.