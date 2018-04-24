Американские СМИ уличили Пентагон во лжи об эффективности российских ПВО

Авторитетное аналитическое издание National Interest заподозрило министерство обороны США во лжи о российской ПВО.

"Пентагон ставит под сомнение эффективность российских систем противовоздушной обороны", - говорится в статье National Interest.

Ранее в Белом доме заявили, что сирийские средства ПВО российского производства якобы не смогли отразить ни одного удара США и союзников, который произошел во время обстрела 14 апреля. "После нашей операции Россия ошибочно заявила, что сирийская авиационная оборона сбила значительное количество ракет, когда на самом деле мы поразили все наши цели", - сказала журналистам представитель пресс-службы Пентагона Дана Уайт.

Издание отмечает, что заявления американских военных чиновников о якобы "неэффективности" российских систем ПВО С-300 и С-400 могут иметь цель убедить Турцию не покупать эти комплексы у России, пишет "Российская газета".

"Однако заявления Пентагона ставят под сомнение то, почему Соединенные Штаты и их союзники инвестируют сотни миллиардов долларов в шпионские самолеты и скрытные крылатые ракеты большой дальности, если российское оружие "земля-воздух" полностью неэффективно", - отмечает автор материала.

Напомним, в декабре 2017 года Россия и Турция подписали соглашение о поставках в Анкару двух комплексов С-400, что вызвало бурю негодования в Белом доме. Госдеп США выразил опасение покупками Анкарой российского военного оборудования, отметив, что такие сделки могут навредить союзникам Штатов.