В Прикамье на 10% выросли субсидии на стимулирование молочного животноводства

В рамках заседания Совета глав муниципалитетов Прикамья обсудили предстоящую посевную. В ходе разговора участники отметили, что площадь сева яровых вырастет на 4,2%, передает корреспондент Накануне.RU.

"В этом году мы на 10% - до 1 млрд 138 млн руб. – увеличили объем субсидий на стимулирование производства продукции растениеводства и молочного животноводства. 600 млн руб. уже дошли до сельхозпроизводителей. Это в 1,5 раза больше, чем в прошлом году, и мы это сделали по просьбам сельхозтоваропроиводителей. До конца апреля предполагается перечислить еще 160 млн руб.", – сказал губернатор Максим Решетников.

Министр сельского хозяйства и продовольствия края Александр Козюков рассказал, что в 2018 году площадь сева яровых превысит уровень прошлого года на 4,2% и составит 259 тыс. га, площадь сева технических культур, овощей открытого грунта, а также посадок картофеля – 8 тыс. га. Площадь обрабатываемых земель увеличится до 805 тыс. га.

"Сельхозтоваропроизводителям края предстоит обеспечить яровой сев качественными семенами, кондиционностью не менее 90%. Нужно создать условия для накопления влаги в почве к моменту посева. В весенне-полевых работах все элементы важны и взаимосвязаны, и только комплексный подход увеличит валовый сбор зерна и благосостояние сельскохозяйственных товаропроизводителей", — сказал Козюков.

Первым к весенне-полевым работам приступило компания "Русь" Пермского района. Хозяйство провело подкормку многолетних трав на площади 495 га, а также рыхление 1 тыс. га многолетних трав, закрытие влаги на 166 га. "Подсобное хозяйство АТП" из Лысьвы провело подкормку на 56 га, КФХ Федосеев – на 30 га, "Заря Путино" Верещагинского района — подкормку на 428 га и рыхление 80 га.

В хозяйствах покупают элитные семена, улучшается их качество. Производители полностью обеспечены семенами яровых зерновых, зернобобовых и колосовых культур, их засыпано 59 тыс. т. Еще необходимо семян кукурузы – 0,5 тыс. т и овощных культур 0,44 тыс. т. Сельскохозяйственные товаропроизводители уже получили 289,5 млн руб.

По поручению главы региона с 2018 г. введена твердая ставка ‒ 1,46 руб./кг реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока. На это край дал 587 млн руб. В связи со снижением закупочных цен изменен порядок предоставления субсидий на повышение продуктивности в молочном скотоводстве. Уже 122 производителя молока получили 90 % от годового объема средств государственной поддержки ‒ 450 млн руб.

Всего в состав агропромышленного комплекса Пермского края входит 325 сельхозпредприятий, 1 тыс. 74 крестьянских (фермерских) хозяйств, более 325 тыс. личных фермерских хозяйств. В отрасли работает более 50 тыс. человек. В 2017 г. объем производства валового сельхозпродукции в регионе составил 45 млрд руб., 53% из которых – сельхозорганизации, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства края.