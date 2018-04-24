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Якоб подвел итог работы за пятилетку
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градсовет, конкурс, разработка концепции набережной Верх-Исетского пруда, Александр Якоб (2017) | Фото: Накануне.RU

Сегодня на заседании думы Екатеринбурга депутаты заслушали доклад руководителя администрации города Александра Якоба за 2017 год. Сити-менеджер в своем выступлении сравнил по ряду показателей столицу Среднего Урала с другим городами-миллионниками, передает корреспондент Накануне.RU.
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Так, по уровню товарооборота перед нами только Казань, по зарплате - Красноярск. По объему инвестиций в основной капитал Екатеринбург занял первое место, обогнав Казань и Нижний Новгород. По вводу жилья планку в 1 млн кв.м перешагнули Ростов, Воронеж и Новосибирск. По естественному приросту населения у столицы Урала конкурентов нет. Якоб отметил, что лишь в семи городах-миллионниках население увеличилось не за счет миграции, а естественным путем: в Екатеринбурге, Казани, Красноярске, Уфе, Новосибирске и Челябинске.

В целом социально-экономические показатели административной столицы УрФО за 2018 г. Якоб назвал "сдержанными в динамике, но в целом положительными".

Уже вне рамок отчета, отвечая на вопросы депутатов, глава горадминистрации, по сути, подвел пятилетний итог своей работы.

По его словам, за этот период население города практически достигло 1,5 млн человек.

Главным событием, которое будет иметь огромное значение для Екатеринбурга, Якоб назвал ЧМ-2018, который состоится в Екатеринбурге уже в июне. В рамках подготовки к чемпионату удалось реализовать магистральное решение, принятое около 50 лет назад, по соединению проспекта Ленина и ул. Татищева. Благоустроена "Екатеринбург-Арена" и прилегающая территория, кроме того, город получил дополнительные четыре новые спортивные площадки и объекты здравоохранения.

Среди основных достижений за пятилетку Якоб также назвал увеличение мест в детских садиках с 23 тыс. до 70 тыс., проведение большого количества значимых культурных мероприятий, сохранение основных позиций в сфере здравоохранения, несмотря на оптимизацию в этой отрасли.

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24.04.2018 10:15 Мск | Екатеринбург | Андрей Яловец
12:15 Екб


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Якоб подвел итог работы за пятилетку
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