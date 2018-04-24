Кокорин пересмотрит вопрос отмены автобусного сообщения до Екатеринбурга на время ЧМ-2018

Сегодня на заседании Курганской областной думы выступил с отчетом о деятельности правительства за прошлый год губернатор региона Алексей Кокорин.

Во время ежегодного отчета регионального главы парламентарии попросили Кокорина рассмотреть вопрос об увеличении количества электричек до Екатеринбурга на время Чемпионата мира по футболу, поскольку на этот период из соображений безопасности было решено отменить автобусное сообщение между городами.

Как отметил глава региональной ячейки фракции "Единая Россия" в облдуме Евгений Кафеев, курганцы также захотят присутствовать на матчах мундиаля, а из-за того, что очень много людей будут пользоваться услугами аэропорта Кольцово, вероятно, возникнут дополнительные трудности.

Кокорин в свою очередь отметил, что считает решение об отмене автобусного сообщения странным и пообещал для начала постараться добиться его пересмотра.