Хабаровский педофил-убийца получил пожизненный срок

В Хабаровском крае вынесен приговор убийце-педофилу. Он получил пожизненное.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, в прошлом году осужденный проводил ремонт в квартире, в которой проживала многодетная семья, и иногда оставался там ночевать. В ночь с 17 на 18 мая злоумышленник, воспользовавшись тем, что родителей не было дома, совершил сексуальное насилие в отношении несовершеннолетней девочки. Затем, испугавшись ответственности, он убил ребенка.

После этого преступник совершил изнасилование еще одной несовершеннолетней. Затем он решил избавиться от тела потерпевшей и вынес на улицу, где его заметили соседи. Тогда мужчина бросил тело и убежал.

"В ходе следствия злоумышленник дал признательные показания. Ранее он уже был судим за аналогичные преступления – в несовершеннолетнем возрасте он изнасиловал и убил несовершеннолетнюю девочку", - уточнили в СКР.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии особого режима.