Задержан главный экономист банковского надзора ЦБ по ЦФО

Басманный суд Москвы арестовал главного экономиста банковского надзора Центробанка по Центральному федеральному округу Алексея Юргелевича, подозреваемого в мошенничестве.

Суд удовлетворил ходатайство следственных органов, сообщили ТАСС в суде.

Отмечается, что Юргелевичу вменяется ч. 4 ст. 159 УК России ("Мошенничество в особо крупном размере").

По информации РЕН ТВ, Юргелевич потребовал через посредника, которым был его близкий родственник, у руководства коммерческого банка "Банк БКФ" 150 тысяч евро за положительный результат комплексной проверки финансово-кредитного учреждения, проводимой Центробанком.

Однако руководство банка обратилось с заявлением о вымогательстве в ФСБ России. Последующие переговоры вели под контролем сотрудников спецслужб. В результате посредника задержали с поличным в момент передачи денег в офисе банка "БКФ". Позже сотрудники ФСБ задержали и чиновника Центробанка.