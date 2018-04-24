Правительство выделило 5,2 млрд на инвестпроекты в АПК

Правительство РФ выделило 5,2 млрд руб. на реализацию инвестиционных проектов по развитию агропромышленного комплекса с использованием механизма льготного кредитования. Распоряжение опубликовано на сайте кабмина, передает корреспондент Накануне.RU.

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Средства предназначены для предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам аграриям по льготной ставке. Субсидия позволит сельскохозпроизводителям привлечь в АПК заёмные ресурсы в размере не менее 180 млрд руб.на реализацию инвестиционных проектов.