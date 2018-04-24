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В 2018 году на ремонт местных дорог Прикамья дадут 5 миллиардов
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ремонт дорог, ялта, крым, дорожный знак (2017) | Фото:пресс-служба администрации Ялты

В Перми на заседании Совета глав муниципальных образований рассмотрели план ремонта дорог в 2018 г., сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона.
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"В этом году с учетом перенесенных остатков 2017 г. и дополнительных доходов дорожного фонда в распоряжении муниципалитетов на 2018 г. – 5 млрд руб.. Из них на строительство и ремонт муниципальных дорог – 4 млрд руб., сельских – 201 млн, на объекты, участвующие в проекте "Безопасные и качественные дороги", — 850 млн руб.", - сказал губернатор Максим Решетников.

По словам министра транспорта края Николая Уханова, деньги пойдут 48 муниципальным образованиям региона. В числе самых "дорогих" объектов министр назвал реконструкцию участка улицы Героев Хасана от Василия Васильева до пересечения с Транссибирской магистралью, на него дадут 338,4 млн руб., реконструкцию улицы Революции от Центрального рынка до Сибирской с обустройством трамвайной линии ценой в 326,4 млн руб., а также ремонт улицы Новосодовая от Чуртанского шоссе до поворота на мост через реку Кама в Березниках, на который уйдет 156,5 млн рублей и капремонт моста через реку Вож в Добрянке. Последний стоит в 68 млн руб.

"В целом по краю объём заключенных контрактов составляет 70%, завершаются торги еще по 18% объема", - сказал Уханов.

Работы начнутся уже в середине мая, а завершатся к 1 октября. Среди лидеров, заключивших большую часть контрактов, - Соликамск и Губаха.

"По поручению губернатора мы провели всю подготовительную работу к этому сезону еще в прошлом году. Это позволило нам вовремя сформировать документы и объявить конкурсы. С этого понедельника мы уже готовы приступать, но погода не позволила. Думаю, что планомерная работа позволит организовать процесс так, чтобы завершить ремонт до 1 сентября, и начать подготовку уже к следующему сезону", - сказал мэр Губахи Николай Лазейкин.

На портале "Управляем вместе" жители региона предложили отремонтировать 1 тыс. участков муниципальных дорог. 97 из предложенных объектов находятся в нормативном состоянии, 113 из них владеет край и федерация, а в 115 случаях строительство не предусмотрено генеральным планом, есть альтернативные пути проезда, которые не надо ремонтировать. При этом 315 предложенных муниципальных участков включены в план по ремонту в 2018 г., 322 — на 2018 -20 гг. и еще 88 – на 2021-22 гг.

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24.04.2018 09:30 Мск | Пермь | Михаил Лукашкин
11:30 Екб


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В 2018 году на ремонт местных дорог Прикамья дадут 5 миллиардов
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