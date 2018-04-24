В Екатеринбурге торговая сеть "Пятёрочка" открыла 12 000-ый универсам

Одна из крупнейших российских торговых сетей "Пятёрочка" открыла 12 000-ый магазин. Юбилейным стал екатеринбургский универсам на улице Крестинского, 35, передает корреспондент Накануне.RU. Одновременно с ним открылись еще 11 новых "Пятёрочек" в различных российских регионах: в Москве, Костроме, Самаре, Сыктывкаре, Казани, Санкт-Петербурге, Омске, Брянске, Воронеже, Челябинске и Адыгейске.

Так, торговая площадь юбилейного магазина составляет около 500 кв. м., в общей сложности на полках представлено порядка 5 тыс. наименований. При этом доля местных производителей в ассортименте торговой сети "Пятёрочка" в Свердловской области около 30%, а в некоторых категориях, например, хлеб и хлебобулочные изделия превышает 90%.

На торжественное открытие магазина прибыли и почетные гости, среди которых - первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов, отметивший большое количество продукции от местных производителей на прилавках магазина.

"Наши жители города, этого микрорайона привыкли к качественной продукции местного товаропроизводителя и хотели бы видеть ее на полках магазинов. И то, что сегодня в универсаме "Пятёрочка" около 90% хлебобулочных и кондитерских изделий представлено продукцией свердловских производителей меня сильно порадовало. Я хочу поздравить жителей микрорайона Ботаника, руководство компании X5 Retail Group, руководство торговой сети с тем, что открылся новый прекрасный торговый объект", - отметил он.

"Это одна из сетей, которая динамично развивается на территории города, - отметил заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка и услугам Владимир Боликов. – Только в городе Екатеринбурге более 140 таких магазинов, причем с 2013 года они открываются в новом формате, и та политика лояльности с поставщиками, производителями, правительством области и города, которую выстроила торговая сеть, позволила ей достичь нынешнего уровня и позволяет хорошо развиваться. Надеюсь, жителям города будет приятно покупать здесь качественный товар по низким ценам".

Благодаря активному развитию в Свердловской области "Пятёрочка" предоставляет 4 тыс. 600 рабочих мест, 1,5 тыс. из которых - в Екатеринбурге. В уральской столице торговая сеть представлена более 140 магазинами, в регионе – более 400. До конца 2018 года планируется открыть еще 90 новых универсамов в Свердловской области, 30 из которых в Екатеринбурге.

"Для нас это важное событие, - отмечает генеральный директор торговой сети "Пятёрочка" Ольга Наумова. – Мы видим, что становимся все ближе и ближе к нашим покупателям во всех 63 регионах страны, где сегодня представлена "Пятёрочка". Мы стараемся предоставлять нашим уважаемым покупателям кроме продуктов, в том числе от локальных производителей, как можно больше каких-либо приятных эмоций. Например, сегодня я вижу в этом магазине нашу новую инициативу – детский отдел: товары для маленьких деток и мамочек".

Кроме этого, достижение 12 000-ой отметки торговая сеть решила отметить проведением в Екатеринбурге 21 апреля масштабного благотворительного проекта - продовольственным марафоном "Корзина Доброты".

Во всех екатеринбургских "Пятёрочках", а также супермаркетах "Перекрёсток" и гипермаркетах "Карусель" волонтёры Фонда продовольствия "Русь" и сотрудники торговых сетей принимали продовольственную помощь для малообеспеченных пожилых людей, проживающих в Свердловской области. Всего в течение этого года X5 Retail Group и Фонд продовольствия "Русь" проведут общегородские продовольственные марафоны в 5 крупных городах - Казань, Екатеринбург, Москва, Нижний Новгород и Самара.