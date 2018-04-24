В Солсбери военные начали очистку мест, в которых побывали Скрипали

В Солсбери прибыли военные для очистки очистку города после отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает Sky News.

Операция по обеззараживанию может занять несколько месяцев.

Всего планируется очистить девять мест, передает "Лента.ру". Это сетевой итальянский ресторан Zizi, паб The Bishop's Mill, две станции скорой помощи, полицейский участок, гараж и дом полицейского Ника Бейли, который также был отравлен.

4 марта осужденный в России за госизмену экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы с отравлением неизвестным веществом в британском Солсбери.

Британские власти утверждают, что они были отравлены нервно-паралитическим газом семейства "Новичок", и возлагают на Россию вину за покушение.

Глава ОЗХО накануне признался пранкерам, что яд, которым отравили Скрипаля и его дочь, мог быть изготовлен где угодно.