В Солсбери военные начали очистку мест, в которых побывали Скрипали

в этот день
24.04.18
10:37
В Екб.12:37
США хотят выгнать Дерипаску из "Русала"
СМС от МЧС – недостаточно. Власти Москвы не извлекли уроки стихии
"Корпорация развития" проиграла суд по долгу за аренду столичного офиса
Главное
"Социальную" программу Путина обеспечат ростом налогов

Тема дня
Мир ищет "невашингтонский консенсус" Россия отказалась докапитализировать две ключевые структуры Всемирного банка на 13 млрд долларов и осудила санкционную политику на заседании G20. Одновременно с этим Турция вывела все свое золото из резервного фонда США. Кажется, ряд стран начинают искать новый консенсус взамен вашингтонского, пока Международный валютный фонд (МВФ) неизменно рапортует об усилении роста мировой экономики.
24.04.2018
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

"Highly Likely Welcome Back, или Пора домой!" Ну какой дурак поедет?! Проект был презентован накануне в Россотрудничестве. Название инициативы – "Highly Likely Welcome Back, или пора домой!" – не только прямо говорит о том, на кого она рассчитана, но и как бы показывает, какие у нас тонкие "тролли" есть в госструктуре, ведь словами "highly likely" пользовались британские власти при разбирательствах в деле отравления Сергей Скрипаля.
18.04.2018
от издателя  |  комментариев: 7


СМС от МЧС – недостаточно. Власти Москвы не извлекли уроки стихии В минувшую субботу, 21 апреля, в Московском регионе прошел ураган, в результате которого погибли два человека и более десяти пострадали. Городские власти вновь пообещали бороться со стихией. Меры этой борьбы, по мнению экспертов, стали заметнее, но по-прежнему являются недостаточными для того, чтобы избежать жертв.
23.04.2018
происшествия ;  | комментариев: 1
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В России завершился тест на знание Великой Отечественной войны
Главы МИД G7 подготовили "жесткое" заявление в адрес России
Полиция сочла "правонарушением" цитату Ленина на пикете новосибирских активистов
"Естественное расслабление" или следствие трагедий? Почему упал рейтинг Путина
Опыт московской реновации могут распространить на другие города-миллионники
Зюганов: Капитализм по-прежнему агрессивен и алчен, потому Ленин исключительно современен
Приватизация УК "Роснано" была остановлена Путиным после сигнала ФСБ
В Перми начата проверка сообщения о смерти мужчины, не дождавшегося "скорой"
Голосование
Что сделать с "РусАлом"?

Национализировать

Продать пакет акций государству

Просто помочь финансово

Устранить от контроля Дерипаску

Ничего - пусть сам разбирается


Результаты 7



Новости
24.04.2018 09:15 Мск (11:15 Екб)
происшествия | За рубежом
В Солсбери военные начали очистку мест, в которых побывали Скрипали
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

(2018) | Фото: AP

В Солсбери прибыли военные для очистки очистку города после отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает Sky News.
Читайте также:

Операция по обеззараживанию может занять несколько месяцев.

Всего планируется очистить девять мест, передает "Лента.ру". Это сетевой итальянский ресторан Zizi, паб The Bishop's Mill, две станции скорой помощи, полицейский участок, гараж и дом полицейского Ника Бейли, который также был отравлен.

4 марта осужденный в России за госизмену экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы с отравлением неизвестным веществом в британском Солсбери.

Британские власти утверждают, что они были отравлены нервно-паралитическим газом семейства "Новичок", и возлагают на Россию вину за покушение.

Глава ОЗХО накануне признался пранкерам, что яд, которым отравили Скрипаля и его дочь, мог быть изготовлен где угодно.

Другие новости по темам: солсбери, военные, сергей скрипаль
24.04.2018 09:15 Мск | информационная служба Накануне.RU
11:15 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 24.04.2018 00:27 Мск
В ОЗХО рассказали российским пранкерам, где мог быть изготовлен яд по "делу Скрипаля"

Ранее 20.04.2018 01:23 Мск
Госдеп: РФ и Сирия пытались "зачистить" место химатаки в Думе

Ранее 19.04.2018 20:53 Мск
Отец мальчика из ролика о "химатаке" в Сирии пообещал дать показания

Ранее 16.04.2018 20:27 Мск
Постпред РФ при ОЗХО рассказал о постановочном характере "химатаки" в Сирии








Добавить комментарий:

В Солсбери военные начали очистку мест, в которых побывали Скрипали
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+