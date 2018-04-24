Мэрия Екатеринбурга рассказала, сколько денег потрачено на платные парковки

Администрация Екатеринбурга отчиталась о доходах и расходах на платные парковки. Официальный отчет замглавы администрации по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгения Архипова опубликовал депутат Госдумы Андрей Альшевских.

За 2017 год и за первый квартал 2018 года мэрия заработала на платных парковках около 9 млн руб., а на покупку и установку паркоматов было потрачено порядка 55 млн руб. Затраты на обслуживание техники составили 734 тыс. руб.

По данным мэрии, всего в Екатеринбурге на сегодняшний день создано 2 тыс. 497 парковочных мест.

"Городские власти не видят проблемы в том, что автоматы не принимают наличку. "Серый дом" предлагает взамен альтернативу: с деньгами можно расстаться, например, в кассах "Фрисби", - отмечает Андрей Альшевских.

Отметим, первые паркоматы в городе появились еще в 2015 году, однако система так и не заработала, так как ГИБДД отказывалась выписывать штрафы автовладельцам за неуплату парковок, объясняя это тем, что Госавтоинспекция не наделена такими полномочиями. В начале апреля 2018 года депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который который обяжет водителей платить за парковки.