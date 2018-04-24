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Мэрия Екатеринбурга рассказала, сколько денег потрачено на платные парковки
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платные парковки, Екатеринбург (2016) | Фото: мэрия Екатеринбурга

Администрация Екатеринбурга отчиталась о доходах и расходах на платные парковки. Официальный отчет замглавы администрации по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгения Архипова опубликовал депутат Госдумы Андрей Альшевских.
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За 2017 год и за первый квартал 2018 года мэрия заработала на платных парковках около 9 млн руб., а на покупку и установку паркоматов было потрачено порядка 55 млн руб. Затраты на обслуживание техники составили 734 тыс. руб.

По данным мэрии, всего в Екатеринбурге на сегодняшний день создано 2 тыс. 497 парковочных мест.

"Городские власти не видят проблемы в том, что автоматы не принимают наличку. "Серый дом" предлагает взамен альтернативу: с деньгами можно расстаться, например, в кассах "Фрисби", - отмечает Андрей Альшевских.

Отметим, первые паркоматы в городе появились еще в 2015 году, однако система так и не заработала, так как ГИБДД отказывалась выписывать штрафы автовладельцам за неуплату парковок, объясняя это тем, что Госавтоинспекция не наделена такими полномочиями. В начале апреля 2018 года депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который который обяжет водителей платить за парковки.

Другие новости по темам: платные парковки, бюджет, Андрей Альшевских
24.04.2018 09:28 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
11:28 Екб


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Мэрия Екатеринбурга рассказала, сколько денег потрачено на платные парковки
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