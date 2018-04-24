Руководство уральского предприятия заплатило 40 млн рублей налогов после возбуждения уголовного дела

На Среднем Урале в ходе расследования уголовного дела о налоговом преступлении был полностью возмещен ущерб, причиненный бюджетной сфере.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, было установлено, что руководством одного из предприятий Каменска-Уральского допущено уклонение от уплаты налогов на общую сумму свыше 28 миллионов рублей. А с учетом штрафов и пеней, сумма, подлежащая уплате в бюджет, составила более 40 миллионов рублей.

В ходе расследования на имущество, принадлежащее обвиняемому 1953 года рождения, был наложен арест. Осознав реальность привлечения к строгой уголовной ответственности (а санкция статьи предусматривает наказание вплоть до шести лет лишения свободы), тот решил заплатить по счетам и перечислил в бюджет всю сумму налоговой задолженности, а также штрафы и пени.

Как отметили в ведомстве, расследование уголовного дела продолжается.