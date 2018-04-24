В Госдуме появится рабочая группа, которая решит проблемы партнерства по "Ямалу СПГ"

На прошедшем в Сабетте первом выездном заседании Совета Госдумы провозгласили создание в нижней палате парламента рабочей группы, которая решит проблемы государственно-частного партнерства по проекту "Ямал СПГ", передает корреспондент Накануне.RU.

Ее возглавят вице-спикер Госдумы Сергей Неверов и Ольга Епифанова, а в состав войдут руководители профильных комитетов – по природным ресурсам, транспорту и энергетике, по делам Севера и экологии. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин поручил подготовить вопросы, которые депутаты смогут задать на "правительственных часах" министрам. Будут подготовлены предложения по проекту строительства железнодорожного участка "Бованенково – Сабетта" для направления в их в Правительство РФ. Председатель правления "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон сказал собравшимся, что следующий на Ямале проект "Арктик СПГ-2" станет дешевле на 30%. О развитии этого и других проектов говорил на заседании губернатор арктического региона Дмитрий Кобылкин, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного правительства.

"Сегодня регион идёт по пути формирования мощного СПГ-кластера. На полуострове Гыдан компанией "НОВАТЭК" закладывается новый завод "Арктик СПГ-2". Всё это, безусловно, изменит расклад сил на мировом рынке сжиженного природного газа, потребует эффективных решений по транспортировке топлива с учётом геополитических рисков. Здесь главной наземной артерией станет железнодорожный "Северный широтный ход". Он откроет путь к новым, ранее труднодоступным месторождениям, сократит протяжённость доставки грузов из Западной Сибири в порты Балтийского моря, разгрузит Транссибирскую магистраль. Для обустройства Бованенковского месторождения "Газпром" построил магистраль от станции Обская. Расстояние от Бованенково до Сабетты всего 170 км. Проектная документация совместно с инвестором уже разработана. Участок "Бованенково – Сабетта" соединит Единую транспортную систему России с Севморпутём, откроет многим российским регионам ворота в Мировой океан, к рынкам Европы и Азии. Доставленная к порту продукция, объёмы заводов "Ямал СПГ", "Арктик СПГ-2", а также транспортировка нефти из Нового Порта позволят довести грузопоток по Северному морскому пути до 80 млн т в год", - сказал губернатор.