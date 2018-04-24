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"Highly Likely Welcome Back, или Пора домой!" Ну какой дурак поедет?! Проект был презентован накануне в Россотрудничестве. Название инициативы – "Highly Likely Welcome Back, или пора домой!" – не только прямо говорит о том, на кого она рассчитана, но и как бы показывает, какие у нас тонкие "тролли" есть в госструктуре, ведь словами "highly likely" пользовались британские власти при разбирательствах в деле отравления Сергей Скрипаля.
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В Госдуме появится рабочая группа, которая решит проблемы партнерства по "Ямалу СПГ"
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выездное заседание Совета Госдумы РФ в Сабетте (2018) | Фото: Пресс-служба правительства Ямала

На прошедшем в Сабетте первом выездном заседании Совета Госдумы провозгласили создание в нижней палате парламента рабочей группы, которая решит проблемы государственно-частного партнерства по проекту "Ямал СПГ", передает корреспондент Накануне.RU.
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Ее возглавят вице-спикер Госдумы Сергей Неверов и Ольга Епифанова, а в состав войдут руководители профильных комитетов – по природным ресурсам, транспорту и энергетике, по делам Севера и экологии. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин поручил подготовить вопросы, которые депутаты смогут задать на "правительственных часах" министрам. Будут подготовлены предложения по проекту строительства железнодорожного участка "Бованенково – Сабетта" для направления в их в Правительство РФ. Председатель правления "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон сказал собравшимся, что следующий на Ямале проект "Арктик СПГ-2" станет дешевле на 30%. О развитии этого и других проектов говорил на заседании губернатор арктического региона Дмитрий Кобылкин, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного правительства.

"Сегодня регион идёт по пути формирования мощного СПГ-кластера. На полуострове Гыдан компанией "НОВАТЭК" закладывается новый завод "Арктик СПГ-2". Всё это, безусловно, изменит расклад сил на мировом рынке сжиженного природного газа, потребует эффективных решений по транспортировке топлива с учётом геополитических рисков. Здесь главной наземной артерией станет железнодорожный "Северный широтный ход". Он откроет путь к новым, ранее труднодоступным месторождениям, сократит протяжённость доставки грузов из Западной Сибири в порты Балтийского моря, разгрузит Транссибирскую магистраль. Для обустройства Бованенковского месторождения "Газпром" построил магистраль от станции Обская. Расстояние от Бованенково до Сабетты всего 170 км. Проектная документация совместно с инвестором уже разработана. Участок "Бованенково – Сабетта" соединит Единую транспортную систему России с Севморпутём, откроет многим российским регионам ворота в Мировой океан, к рынкам Европы и Азии. Доставленная к порту продукция, объёмы заводов "Ямал СПГ", "Арктик СПГ-2", а также транспортировка нефти из Нового Порта позволят довести грузопоток по Северному морскому пути до 80 млн т в год", - сказал губернатор.

выездное заседание Совета Госдумы РФ в Сабетте(2018)|Фото: Пресс-служба правительства Ямала

выездное заседание Совета Госдумы РФ в Сабетте(2018)|Фото: Пресс-служба правительства Ямала

выездное заседание Совета Госдумы РФ в Сабетте(2018)|Фото: Пресс-служба правительства Ямала

выездное заседание Совета Госдумы РФ в Сабетте(2018)|Фото: Пресс-служба правительства Ямала

выездное заседание Совета Госдумы РФ в Сабетте(2018)|Фото: Пресс-служба правительства Ямала

выездное заседание Совета Госдумы РФ в Сабетте, Дмитрий Кобылкин(2018)|Фото: Пресс-служба правительства Ямала

выездное заседание Совета Госдумы РФ в Сабетте, Владимир Бурматов, Дмитрий Кобылкин, Вячеслав Володин(2018)|Фото: Пресс-служба правительства Ямала

Другие новости по темам: Госдума РФ, ЯНАО, Сабетта, арктические проекты, Ямал СПГ, Дмитрий Кобылкин, Леонид Михельсон, Вячеслав Володин
24.04.2018 09:03 Мск | Ямальский р-н | Михаил Лукашкин
11:03 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 23.04.2018 20:10 Мск
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В Госдуме появится рабочая группа, которая решит проблемы партнерства по "Ямалу СПГ"
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