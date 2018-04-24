Тюменец продает недостроенный замок. "Ждет рыцаря и принцессу"

В Тюмени на продажу выставлен замок, построенный на берегу Туры. Недвижимость, площадью 420 кв. м., выставлена за 40 млн руб., передает корреспондент Накануне.RU.

Трехэтажный замок ждет рыцаря и принцессу, указал автор объявления. В нем восемь комнат четыре санузла.

"Тихое тупиковое место с возможностью круглогодичной рыбалки не выходя из дома и возможностью сделать свой причал для парохода. Плита, цоколь, каркас и перекрытия дома в монолитном исполнении, облицован кирпичом ручной формовки российского и бельгийского производства. Лучший дом на лучшем месте. Одно приведение в подарок", - говорится в объявлении.

Судя по фото, у замка есть подсветка.