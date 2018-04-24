Администрация Сургута сносит нелегальные гаражи для строительства новой школы

Администрация Сургута перешла от судебных разбирательств к решительным действиям. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, затянувшаяся на 13 лет борьба за землю, на которой должна быть построена первая в микрорайоне школа, вступила в решающую фазу.

После многократных судебных заседаний, розысков владельцев боксов и обращения в различные инстанции, чиновники администрации города и сотрудники СКЦ "Природа" начали ликвидацию гаражей, незаконно занимающих муниципальную территории.

Сотни проржавевших гаражных боксов, превратившихся в заброшенные хозяевами кладовки и стаи одичавших собак – таково на сегодняшний день "хозяйство" гаражного кооператива "Нефтяник-1". Организованный еще в 70-х годах прошлого столетия, но так и не оформивший свои права на земельный участок, кооператив отчаянно сопротивляется, не желая освободить территорию под строительство школы. По распоряжению мэра Сургута данный земельный участок в 1999 году был предоставлен кооперативу для размещения гаражей на два года, но металлические коробки "прижились" и превратились в настоящую проблему для развивающегося микрорайона.

Несколько лет назад неподалеку от гаражного комплекса был построен детский сад, но завершить создание полноценного образовательного комплекса властям до сих пор не удавалось – место, отведенное под школу, рьяно защищают члены кооператива. Так, в марте они выстроили баррикады из автомобилей, чтобы не допустить на территорию представителей администрации. Между тем, родителям, живущим в окрестных домах, приходится водить детей в школу, расположенную далеко от дома через несколько автомобильных дорог, а во время, свободное от занятий, беспокоиться о том, чтобы ребятня не переломала себе руки-ноги, прыгая по крышам тех самых пресловутых гаражей.

"Сроки строительства школы в этом микрорайоне обозначены. Образовательное учреждение должно быть возведено до 2022 года. Микрорайон большой и густонаселенный, и необходимость появления в нем школы ни у кого не вызывает сомнений", - прокомментировал председатель постоянного комитета думы Сургута по нормотворчеству Валерий Голодюк.

Судебные разбирательства по поводу освобождения участка велись с 2005 года, вопрос контролировался и городской думой. Наконец, в марте 2018-го суд признал большую часть металлических боксов "бесхозяйными" - то есть, фактически муниципальной собственностью. В администрации города разработали дорожную карту по освобождению территории от некапитальных объектов, назначили ответственных лиц и приступили к демонтажу боксов.

"С учетом большого объема работ, освобождение территории от бесхозяйного имущества мы планируем завершить до 1 сентября. Все силы и средства для этого у нас имеются. Ответственное предприятие определено, и мы находимся в тесном с ним взаимодействии", рассказал начальник контрольного управления администрации Сургута Антон Казанцев.

"Ржавое пятно" с лица микрорайона должно полностью исчезнуть за лето: гаражи утилизируют, а находящееся в них ценное имущество, если хозяева не найдутся, будет описано и передано на ответственное хранение.

Аналогичная участь ожидает еще один стихийный гаражный кооператив – на проспекте Комсомольском.

"В 24-м микрорайоне находятся еще с десяток гаражей, из-за которых не может начаться строительство школы. Уже истек срок, до которого территорию было необходимо освободить. Затем мэрия будет готовить документы в суд и также признавать боксы бесхозными", - заявил глава Сургута Вадим Шувалов.