ГИБДД предлагает объединить площадку и город в единый экзамен на права

В России могут объединить площадку и город при сдаче экзамена на водительские права. Об этом "Коммерсанту" сообщил глава ГИБДД России Михаил Черников.

Сейчас предлагаемые ГИБДД изменения обсуждаются в Минобрнауки. "Думаю, в течение года мы выйдем на финишную стадию", - отметил Черников.

"Чтобы исключить дублирование и увидеть, как будущий водитель ориентируется в транспортном потоке, вводится объединенный экзамен, в который будут обязательно включены элементы площадки. Думаю, это позволит получить на выходе более грамотного водителя и минимизировать аварийность", - пояснил глава ГИБДД.

При этом Черников отметил, что для оценки навыков водителей на площадке достаточно проверки в рамках автошколы. По его словам, основные трудности возникают именно в дорожном потоке. Глава ГИБДД подчеркнул, что ряд автошкол не могут обеспечить необходимый уровень подготовки водителей. В результате не больше 8% претендентов на водительские удостоверения сдают экзамены с первого раза.

Чиновник также добавил, что в 2017 году количество аварий с участием неопытных водителей снизилось на 15 процентов, что, по его мнению, стало результатом предыдущих усложнений экзаменов на права. До этого, добавил Черников, аварийность только росла.

В начале апреля ГИБДД внесла серьезные изменения в экзаменационные билеты для будущих водителей после замечаний Минздрава.