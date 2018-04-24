Новосибирского активиста будут судить за пикет в день рождения Ленина

В Новосибирске сегодня будут судить активиста за проведение пикета с использованием коммунистической символики. Как рассказал Накануне.RU организатор мероприятия, посвящённого 148-й годовщине со дня рождения Владимира Ильича Ленина, Алексей Денисюк, мэрия города отказала в согласовании проведения акции.

В качестве причины отказа указывалось, что публичное мероприятие у памятника Ленину со стороны Красного проспекта "создаст помехи в работе транспортной и социальной инфраструктуры", а также "нарушит права не участвующих в нём граждан". С такой же формулировкой было запрещено пикетирование 17 апреля в защиту Дома-музея Кирова. Тогда активисты провели одиночные пикеты вдоль всей площади Ленина. 22 апреля им удалось собраться у памятника вождю пролетариата в центре города. Как отмечает Алексей Денисюк, сотрудники полиции не пытались разогнать пикет, однако настойчиво требовали не разворачивать транспарант с цитатой Ленина. Столкнувшись с отказом, они взяли с организатора объяснительную и обязали его явиться 23 апреля в отдел полиции "Центральный".

Там был составлен протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП за то, что Денисюк "организовал и провел несогласованное с мэрией г. Новосибирска публичное мероприятие в форме пикета, с использованием наглядной агитации в виде баннера, флагов с символикой ВКПБ с барельефами В.И. Ленина и И.В. Сталина, серпом и молотом и пятиконечной звездой".

24 апреля должен состояться суд, по данной статье организатору грозит штраф от 20 до 30 тыс. руб. или арест до десяти суток.

Интересно, что в тот же день, 22 апреля, часом ранее, в 12.00, у того же памятника Ленину прошёл пикет, организованный КПРФ. Алексей Денисюк рассказал, что пикет КПРФ проходил без уведомления мэрии и был оформлен как возложение цветов, однако по факту имело место именно публичное мероприятие перед памятником с использованием флагов с символикой КПРФ. В связи с этим Алексей Денисюк при составлении на него административного протокола написал в отдел полиции № 1 "Центральный" заявление о привлечении мэра Анатолия Локтя к ответственности по той же статье КоАП за организацию и проведение несогласованного пикета.