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Новости
24.04.2018 08:55 Мск (10:55 Екб)
политика | Сибирский ФО
Новосибирского активиста будут судить за пикет в день рождения Ленина
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суд, молоток (2017) | Фото: rabotnikitv.com

В Новосибирске сегодня будут судить активиста за проведение пикета с использованием коммунистической символики. Как рассказал Накануне.RU организатор мероприятия, посвящённого 148-й годовщине со дня рождения Владимира Ильича Ленина, Алексей Денисюк, мэрия города отказала в согласовании проведения акции.
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В качестве причины отказа указывалось, что публичное мероприятие у памятника Ленину со стороны Красного проспекта "создаст помехи в работе транспортной и социальной инфраструктуры", а также "нарушит права не участвующих в нём граждан". С такой же формулировкой было запрещено пикетирование 17 апреля в защиту Дома-музея Кирова. Тогда активисты провели одиночные пикеты вдоль всей площади Ленина. 22 апреля им удалось собраться у памятника вождю пролетариата в центре города. Как отмечает Алексей Денисюк, сотрудники полиции не пытались разогнать пикет, однако настойчиво требовали не разворачивать транспарант с цитатой Ленина. Столкнувшись с отказом, они взяли с организатора объяснительную и обязали его явиться 23 апреля в отдел полиции "Центральный".

Там был составлен протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП за то, что Денисюк "организовал и провел несогласованное с мэрией г. Новосибирска публичное мероприятие в форме пикета, с использованием наглядной агитации в виде баннера, флагов с символикой ВКПБ с барельефами В.И. Ленина и И.В. Сталина, серпом и молотом и пятиконечной звездой".

24 апреля должен состояться суд, по данной статье организатору грозит штраф от 20 до 30 тыс. руб. или арест до десяти суток.

Интересно, что в тот же день, 22 апреля, часом ранее, в 12.00, у того же памятника Ленину прошёл пикет, организованный КПРФ. Алексей Денисюк рассказал, что пикет КПРФ проходил без уведомления мэрии и был оформлен как возложение цветов, однако по факту имело место именно публичное мероприятие перед памятником с использованием флагов с символикой КПРФ. В связи с этим Алексей Денисюк при составлении на него административного протокола написал в отдел полиции № 1 "Центральный" заявление о привлечении мэра Анатолия Локтя к ответственности по той же статье КоАП за организацию и проведение несогласованного пикета.

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24.04.2018 08:55 Мск | информационная служба Накануне.RU
10:55 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 23.04.2018 08:23 Мск
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Ранее 21.04.2018 05:31 Мск
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Ранее 18.04.2018 20:58 Мск
Выдвигающийся в губернаторы "красный" мэр Новосибирска не разрешил пикет ко дню рождения Ленина








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Новосибирского активиста будут судить за пикет в день рождения Ленина
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