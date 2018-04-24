Начальник управления МВД Перми заявил о необходимости найти средства для ремонта участковых пунктов полиции

Начальник управления МВД России по Перми Алексей Туров на сегодняшнем заседании пермской городской думы в рамках часа депутата отчитался об итогах работы полиции в 2017 г., передает корреспондент Накануне.RU.

Выступая перед депутатами, Алексей Туров отметил сокращение преступности. За десятилетний период, количество зарегистрированных преступлений сократилось более чем в три раза. В частности, сократилось количество умышленных убийств, причинения тяжкого вреда здоровью, разбои, грабежи, кражи. Кроме того, сократилось количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.

Также в своем выступлении начальник управления МВД Перми поднял проблему содержания полицейских участков. Большинство из них нуждаются в ремонте.

"Состояние участковых пунктов полиции оставляет желать лучшего. Хотелось бы получить помощь, потому что ремонт нужен не самой полиции, а тем гражданам, которые приходят за помощью. Неудобно оказывать помощь в помещениях, которые находятся в таком антисанитарном состоянии", - заявил Алексей Туров. Он сослался на опыт Республики Саха и Казани, где проблема содержания участковых пунктов полиции решается в рамках целевых программ.

Кроме того, на заседании затронули тему детской и подростковой преступности. Депутат заксобрания Пермского края Татьяна Шестакова задала вопрос о том, какие меры приняты для того, чтобы не допустить трагедии, вроде той, что произошла в пермской школе №127.

"Результаты расследования находятся в ведении Следственного комитета. Расследование еще не закончено. В профилактическом плане реакция была молниеносной. Была создана рабочая группа, составлен план, по которому вовлечены не только местные структуры, но и структуры федерального значения", - прокомментировал Алексей Туров.

Напомним, 15 января, двое вооруженных ножами подростков напали на учеников. Учительница Наталья Шагулина приняла удар на себя. Защищая своих подопечных, она получила 17 ран. В тяжелом состоянии ее доставили в реанимацию ГКБ №4. Сейчас она вернулась к работе. В этом месяце президент России Владимир Путин подписал указ о награждении учителя пермской школы №127 Натальи Шагулиной медалью "За отвагу".

Пострадавшим выплатят материальную помощь на общую сумму в 2,8 млн руб. Для детей организуют туристические поездки. Школу ждет капремонт, в рамках которого все здание и прилегающую территорию оснастят видеокамерами.