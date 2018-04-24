Начальник управления МВД Перми заявил о необходимости найти средства для ремонта участковых пунктов полиции

в этот день
24.04.18
12:06
В Екб.14:06
Мэрия: Без победы на ЭКСПО строительство метро в Екатеринбурге невозможно
Задержан главный экономист банковского надзора ЦБ по ЦФО
"Корпорация развития" проиграла суд по долгу за аренду столичного офиса
Главное
"Социальную" программу Путина обеспечат ростом налогов

Тема дня
Мир ищет "невашингтонский консенсус" Россия отказалась докапитализировать две ключевые структуры Всемирного банка на 13 млрд долларов и осудила санкционную политику на заседании G20. Одновременно с этим Турция вывела все свое золото из резервного фонда США. Кажется, ряд стран начинают искать новый консенсус взамен вашингтонского.
24.04.2018
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

"Highly Likely Welcome Back, или Пора домой!" Ну какой дурак поедет?! Проект был презентован накануне в Россотрудничестве. Название инициативы – "Highly Likely Welcome Back, или пора домой!" – не только прямо говорит о том, на кого она рассчитана, но и как бы показывает, какие у нас тонкие "тролли" есть в госструктуре, ведь словами "highly likely" пользовались британские власти при разбирательствах в деле отравления Сергей Скрипаля.
18.04.2018
от издателя  |  комментариев: 7


СМС от МЧС – недостаточно. Власти Москвы не извлекли уроки стихии В минувшую субботу, 21 апреля, в Московском регионе прошел ураган, в результате которого погибли два человека и более десяти пострадали. Городские власти вновь пообещали бороться со стихией. Меры этой борьбы, по мнению экспертов, стали заметнее, но по-прежнему являются недостаточными для того, чтобы избежать жертв.
23.04.2018
происшествия ;  | комментариев: 1
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В России завершился тест на знание Великой Отечественной войны
Главы МИД G7 подготовили "жесткое" заявление в адрес России
Полиция сочла "правонарушением" цитату Ленина на пикете новосибирских активистов
"Естественное расслабление" или следствие трагедий? Почему упал рейтинг Путина
Опыт московской реновации могут распространить на другие города-миллионники
Зюганов: Капитализм по-прежнему агрессивен и алчен, потому Ленин исключительно современен
Приватизация УК "Роснано" была остановлена Путиным после сигнала ФСБ
В Перми начата проверка сообщения о смерти мужчины, не дождавшегося "скорой"
Голосование
Что сделать с "РусАлом"?

Национализировать

Продать пакет акций государству

Просто помочь финансово

Устранить от контроля Дерипаску

Ничего - пусть сам разбирается


Результаты 14

Начальник управления МВД Перми заявил о необходимости найти средства для ремонта участковых пунктов полиции
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Пермская городская дума, дума Перми (2015) | Фото: gorodperm.ru

Начальник управления МВД России по Перми Алексей Туров на сегодняшнем заседании пермской городской думы в рамках часа депутата отчитался об итогах работы полиции в 2017 г., передает корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

Выступая перед депутатами, Алексей Туров отметил сокращение преступности. За десятилетний период, количество зарегистрированных преступлений сократилось более чем в три раза. В частности, сократилось количество умышленных убийств, причинения тяжкого вреда здоровью, разбои, грабежи, кражи. Кроме того, сократилось количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.

Также в своем выступлении начальник управления МВД Перми поднял проблему содержания полицейских участков. Большинство из них нуждаются в ремонте.

"Состояние участковых пунктов полиции оставляет желать лучшего. Хотелось бы получить помощь, потому что ремонт нужен не самой полиции, а тем гражданам, которые приходят за помощью. Неудобно оказывать помощь в помещениях, которые находятся в таком антисанитарном состоянии", - заявил Алексей Туров. Он сослался на опыт Республики Саха и Казани, где проблема содержания участковых пунктов полиции решается в рамках целевых программ.

Кроме того, на заседании затронули тему детской и подростковой преступности. Депутат заксобрания Пермского края Татьяна Шестакова задала вопрос о том, какие меры приняты для того, чтобы не допустить трагедии, вроде той, что произошла в пермской школе №127.

"Результаты расследования находятся в ведении Следственного комитета. Расследование еще не закончено. В профилактическом плане реакция была молниеносной. Была создана рабочая группа, составлен план, по которому вовлечены не только местные структуры, но и структуры федерального значения", - прокомментировал Алексей Туров.

Напомним, 15 января, двое вооруженных ножами подростков напали на учеников. Учительница Наталья Шагулина приняла удар на себя. Защищая своих подопечных, она получила 17 ран. В тяжелом состоянии ее доставили в реанимацию ГКБ №4. Сейчас она вернулась к работе. В этом месяце президент России Владимир Путин подписал указ о награждении учителя пермской школы №127 Натальи Шагулиной медалью "За отвагу".

Пострадавшим выплатят материальную помощь на общую сумму в 2,8 млн руб. Для детей организуют туристические поездки. Школу ждет капремонт, в рамках которого все здание и прилегающую территорию оснастят видеокамерами.

Другие новости по темам: Алексей Туров, МВД Перми, преступность, участковые участки, ремонт
24.04.2018 10:30 Мск | Пермь | Ксения Теплякова
12:30 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

Начальник управления МВД Перми заявил о необходимости найти средства для ремонта участковых пунктов полиции
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+